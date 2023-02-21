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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер: «Ливерпуль» провалился в этом сезоне не из-за одной причины, ответов много»

21 Февраля 2023 • 13:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
25.02 22:45

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер попытался выяснить причины провала «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Напомним, команда Юргена Клоппа сейчас располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» ещё недавно боролся за все 4 трофея. Команда провалилась в этом сезоне не из-за одной причины, ответов должно быть много. Юргену Клоппу вместе с тренерским штабом нужно выяснить эти причины», – цитирует Венгера Anfield Watch.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» сыграет у себя дома с мадридским «Реалом» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мерсисайдцы проиграли испанскому клубу в финале турнира.

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Арсен Венгер Ливерпуль
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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