Тебас: «АПЛ дестабилизирует европейских футбол»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал клубы из Английской премьер-лиги, обвинив их в том, что они дестабилизируют обстановку в европейском футболе.

«Английская премьер-лига дестабилизирует европейский футбол. Я б назвал её лигой долгов. По доходам от аудиовизуальных услуг «Реал» Мадрид и «Барселона» будут третьими или четвёртыми в Лиге чемпионов. Мы ищем стабильную систему бизнеса, которая не похожа на модель клубов АПЛ», – цитирует Тебаса Barca Universal.

Напомним, один только лондонский «Челси» за зимнее трансферное окно потратил свыше 320 миллионов евро – это превышает траты всех команды из топ-5 европейских чемпионатов за указанный период.