На «Манчестер Юнайтед» осталось три претендента: Кому Глейзеры могут продать клуб

Завершился срок приёма заявок от потенциальных покупателей на приобретение «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о двух предложениях.

На выходных наступил дедлайн приёма заявок от потенциальных покупателей, желающих приобрести «Манчестер Юнайтед». Семейство Глейзеров раздумывает над продажей английского клуба и теперь будет предметно рассматривать варианты. Хотя слухов ходило много, однако в итоге предложений поступило не так и много.

У Глейзеров есть два варианта, чтобы продать все принадлежащие им акции «МЮ». Как и ожидалось, поступили предложения от сэра Джима Рэтклиффа и катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани.

Рэтклифф называется самым богатым человеком в Великобритании. Он владелец международной химической группой Ineos. Также Рэтклифф большой поклонник спорта и владеет футбольными клубами «Ницца» и «Лозанна», велогоночной командой Ineos Grenadiers и акциями «Мерседеса» из Формулы-1. При этом Рэтклифф, родившийся в Большом Манчестере, является болельщиком «МЮ».

«Мы можем подтвердить, что сэр Джим Рэтклифф и компания INEOS подали заявку на приобретение контрольного пакета акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Мы амбициозны и хотим инвестировать в клуб, чтобы снова сделать его клубом номер один в мире. Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» опирался на свою гордую историю и корни на северо-западе Англии, вернул «Манчестер» в «МЮ» и чётко сосредоточился на победе в Лиге чемпионов», – говорится в заявлении Ineos.

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани является председателем одного из катарских банков – QIB. Изначально были сомнения, разрешит ли УЕФА провести сделку, чтобы в Лиге чемпионов могли участвовать «МЮ» и «ПСЖ». В итоге в организации посчитали, что собственники парижан не связаны с претендентом на англичан.

«Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что он подал заявку на приобретение 100 % акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Предложение планирует вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и прежде всего будет направлено на то, чтобы болельщики вновь заняли центральное место в футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». Заявка будет полностью свободна от долгов через Фонд шейха Джассима «Девять два», который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб», – говорится в заявлении Аль Тани.

Известно, что за продажу контрольного пакета акций Глейзеры хотят выручить порядка 6-7 миллиардов долларов.

Ранее также сообщалось, что заявки на приобретение «МЮ» могут подать представители из Саудовской Аравии, Илон Маск и даже Коннор Макгрегор. Однако в итоге от них никаких предложений не поступило.

Интересно, что у Глейзеров появился вариант не продавать «МЮ» целиком, а уступить лишь какую-то часть. По данным ESPN, известный фонд Elliott Management, который ранее владел «Миланом», заинтересован в приобретении неконтролирующего пакета «красных дьяволов». В этом случае Джоэл и Аврам Глейзеры могут сохранить свои места и должности на «Олд Траффорд».

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Теперь остаётся ждать решения Глейзеров, какое из предложений они примут. При этом в любом случае сделку должна будет ещё одобрить Премьер-лига.

Роман Андреев