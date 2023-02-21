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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Влахович был близок к трансферу в клуб АПЛ за 120 млн евро

21 Февраля 2023 • 09:39 Комментировать

Сербский центрфорвард Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус», мог сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом стало известно журналистам AS.

Согласно сведениям источника, итальянский гранд вел переговоры о продаже Душана в один из английских топ-клубов. Стороны обсуждали сделку, стоимость которой оценивалась в 100-120 миллионов евро. Переговоры были близки к успешному завершению, но в последний момент агент футболиста заблокировал трансфер.

В сезоне-2022/2023 Влахович принял участие в 14 поединках чемпионата Италии. Нападающий отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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