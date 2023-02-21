«Арсенал» и «МЮ» нацелились на французского полузащитника

29-летний французский полузащитник Набиль Фекир, который выступает в чемпионате Испании за севильский «Бетис», может перебраться в один из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Как информирует Calciomercato, в подписании хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Помимо грандов интерес к Фекиру проявляет «Ньюкасл». В свою очередь «Бетис» готов продать Набиля, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 19 поединках за «Бетис», в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.