«Лидс» хочет усилиться полузащитником «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в другом английском коллективе. Как стало известно журналистам Daily Express, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Лидс».

«Павлины» заинтересовались игроком в зимнее трансферное окно, однако тогда не смогли оформить сделку. Ожидается, что «Лидс» предпримет попытку заполучит Лофтуса-Чика по завершении нынешнего сезона.

Рубен является воспитанником академии лондонского клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.