Неймара предложили английскому суперклубу

Нападающий сборной Бразилии Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Согласно сведениям Football Insider, у 31-летнего южноамериканца есть вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Звездного форварда предложили подписать «Ливерпулю».

Как отмечает источник, чтобы оформить сделку мерсисайдцам придется выложить за трансфер Неймара порядка 80-90 миллионов евро. Кроме «Ливерпуля, подписать бразильского нападающего может лондонский «Челси».

Форвард выступает в составе «ПСЖ» с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения Неймара с парижанами рассчитан до середины 2025 года.

«ПСЖ» готов продать Неймара в «Челси» - известна сумма трансфера