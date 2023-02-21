Отец Байчетича: «Ливерпуль» подписал нас, когда узнал об интересе «Манчестер Юнайтед»

Испанский игрок сербского происхождения Стефан Байчетич осваивается в составе «Ливерпуля», он уже успел заработать самые лестные оценки. Отец игрока рассказал о том, что Байчетич, которому 18 лет, мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает побеседовавший с ним испанский журнал El Mundo Deportivo, после того, как к бывшему игроку «Сельты» «подкатил» «Манчестер Юнайтед», тут же активизировался и «Ливерпуль».

Байчетич выступает за «Ливерпуль» с 2021 года, ранее он защищал цвета «Сельты», играя за ее детские и юношеские команды. Он уже получал приглашения в молодежную сборную Испании.