Английские гранды также вступили в борьбу за услуги Маркуса Тюрама

Французский нападающий Маркус Тюрам, сын бывшего чемпиона мира Лилиана Тюрама, летом намерен покинуть мёнхенгладбахскую «Боруссию», отказавшись продлевать с ней контракт. На него претендуют как итальянские, так и испанские клубы, но в борьбу готовы вступить также и клубы английской Премьер-лиги - в частности, «Арсенал», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание talkSPORT.

Ранее, до «Боруссии», Тюрам выступал во французском чемпионате, защищая цвета «Сошо» и «Генгама». С 2020 года привлекается к выступлениям за сборную Франции, за которую провел уже восемь матчей.