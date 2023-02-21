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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане назвал лучших партнёров по команде - и среди них Ориги

21 Февраля 2023 • 03:32 Комментировать

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане назвал лучших партнеров по командам, в которых он выступал - до «Баварии» это были «Саутгемптон»и, конечно же, «Ливерпуль».

Во-первых, Мане выделил Калиду Кулибали - своего верного соратника по сборной Сенегала, с которой он стал обладателем Кубка Африки в прошлом году. Во-вторых, Мане назвал Альфонсо Дэвиса, Мусиалу и Киммиха - это ребята из его нынешнего окружения в «Баварии».

Наконец, Мане упомянул и Дивока Ориги, своего бывшего партнера по «Ливерпулю» - он считает его отличным завершителем атак, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Сборная Сенегала Садио Мане Дивок Ориги
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