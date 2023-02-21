Онана может перебраться в «Тоттенхэм» на замену Льорису

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана следующим летом может сменить клубную прописку. По информации портала Teamtalk, на камерунца претендует завсегдатай Лиги чемпионов – «Тоттенхэм».

Сообщается, что подписанием Онаны «шпоры» хотят решить проблему с голкипером, ведь Уго Льорис, выступающий за лондонский клуб с 2012 года, не молодеет и иногда допускает ошибки на ленточке собственных ворот.

Онане всего 26 лет, что по голкиперским меркам очень мало. Контракт камерунца с «нерадзурри» действует до лета 2027 года. Соглашение 36-летнего Льориса с лондонцами завершится в середине 2024 года.