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Онана может перебраться в «Тоттенхэм» на замену Льорису

21 Февраля 2023 • 00:39 Комментировать

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана следующим летом может сменить клубную прописку. По информации портала  Teamtalk, на камерунца претендует завсегдатай Лиги чемпионов – «Тоттенхэм».

Сообщается, что подписанием Онаны «шпоры» хотят решить проблему с голкипером, ведь Уго Льорис, выступающий за лондонский клуб с 2012 года, не молодеет и иногда допускает ошибки на ленточке собственных ворот.

Онане всего 26 лет, что по голкиперским меркам очень мало. Контракт камерунца с «нерадзурри» действует до лета 2027 года. Соглашение 36-летнего Льориса с лондонцами завершится в середине 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Уго Льорис Андре Онана
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