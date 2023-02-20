Уорд-Праус: «Всей командой купим тренеру новый костюм»

Лидер и капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус рассказал, как команда отблагодарит за победу над «Челси» Рубена Селлеса – исполняющего обязанности главного тренера «святых». Так, игроки купят своему наставнику новый костюм.

«В день, когда мы увидели его на собрании перед игрой, мне не понравился его костюм. Тренер пошутил, что мы купим ему новый, если выиграем у «Челси». В итоге, теперь мы пойдём в местный магазин, чтобы купить ему хороший новый костюм», - цитирует игрока talkSPORTS.

Напомним, что в минувший футбольный уик-энд «Саутгемптон» одержал важнейшую выездную победу над кризисным «Челси» - 1:0. Уорд-Праус забил единственный гол со штрафного удара и приблизился к рекорду Дэвида Бэкхема.