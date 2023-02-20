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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» нашёл альтернативу Гвардиолу в АПЛ слухи

20 Февраля 2023 • 21:03 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» попытается подписать защитника Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига». Если осуществить этот переход не получится, то мадридский клуб переключится на Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Об этом рассказывает Fichajes.

По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес впечатлён игрой Кристиана Ромеро. Он считает, что связка Ромеро – Милитао в центре обороны может стать идеальной на долгие годы.

В то же время отмечается, что «Тоттенхэм» вряд ли отпустит Кристиана Ромеро, считая его одним из самых важных игроков команды.

Напомним, что в декабре Кристиан Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Кристиан Ромеро Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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