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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не будет продан

20 Февраля 2023 • 19:57 Комментировать

«Ливерпуль» не будет продан полностью – компания Fenway Sports Group просто ищет новые инвестиции. Об этом рассказал владелец мерсисайдского клуба Джон Генри.

«Я знаю, что было много разных разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс. Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаём ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с потенциальными инвесторами насчёт «Ливерпуля»? Да», - сказал Генри, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джон Генри
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