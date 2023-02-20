«Ливерпуль» не будет продан полностью – компания Fenway Sports Group просто ищет новые инвестиции. Об этом рассказал владелец мерсисайдского клуба Джон Генри.

«Я знаю, что было много разных разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс. Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаём ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с потенциальными инвесторами насчёт «Ливерпуля»? Да», - сказал Генри, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.