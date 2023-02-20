​Саа: «Кажется, Рэшфорду передалась энергия Роналду»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил 16 голов в 17 последних матчах. Игру форварда оценил экс-игрок «красных дьяволов» Луи Саа.

«Сейчас в мировом футболе не так много нападающих, которые лучше Рэшфорда. Но лучшим по-прежнему является Килиан Мбаппе, поскольку в последние три года он был боссом «ПСЖ» даже при Неймаре с Лионелем Месси. Мбаппе и Рэшфорд – два лучших форварда в мире на текущий момент. Холанн хорош, но он не так много даёт команде.

Кажется, что Рэшфорду передалась энергия Роналду после ухода последнего. Я не знаю, что с ним случилось!» - слова Саа приводит портал Goal.