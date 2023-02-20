​Клубы АПЛ запросили информацию о Зелиньски

Полузащитник Пётр Зелиньски может покинуть «Наполи» в летнее трансферное окно. Действующий контракт польского футболиста истекает посреди 2024 года, и если в ближайшие месяцы соглашение не будет пролонгировано, неаполитанцы предпочтут продать Зелиньски, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Продолжить карьеру Пётр Зелиньски может в Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Николо Скира, некоторые клубы Премьер-лиги уже запросили информацию о поляке.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Петра Зелиньски в 40 миллионов евро.