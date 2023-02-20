Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший бомбардир 2023 года в топ-5 лигах Европы

20 Февраля 2023 • 19:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших бомбардиров 2023 года в пяти сильнейших лигах Европы. Учитывались только голы в официальных матчах за январь-февраль.

На первом месте разместился лучший нападающий Англии прямо сейчас – форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. У него 13 голов за 14 матчей в составе «манкунианцев».

На втором месте идёт форвард «Наполи» Виктор Осимхен, забивший девять голов в девяти встречах.

Замыкает тройку форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер – восемь голов в восьми матчах за монегасков.

На четвёртом месте уже представитель Ла Лиги – лучший футболист 2022 года Карим Бензема, восемь голов за 10 матчей. На пятом с такой же статистикой идёт форвард «Лиона» Александр Ляказетт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Александр Ляказетт Маркус Рэшфорд Виссам Бен-Йеддер Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не будет продан
19:33 · Англия. Премьер-лига
​Саа: «Кажется, Рэшфорду передалась энергия Роналду» 1
19:27 · Англия. Премьер-лига
​Клубы АПЛ запросили информацию о Зелиньски
19:23 · Англия. Премьер-лига
​В Англии расследуют эпизод со стычкой представителей штабов «Астон Виллы» и «Арсенала»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший бомбардир 2023 года в топ-5 лигах Европы
18:52 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» готова заплатить 90 млн евро за Родри
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик отключил комментарии в соцсетях на фоне критики
18:20 · Англия. Премьер-лига
Бывший наставник «Рубина» может трудоустроиться в «Лидс»
18:20 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен игрок «Реала»
17:25 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби попросил владельца «Брайтона» сохранить Лаллану
17:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Мактоминаю
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перебраться в Бундеслигу
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Названо условие увольнения Мойеса из «Вест Хэма»
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Рэшфордом и Далотом
16:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «У «Реала» есть чему поучиться»
Все новости
Рекомендуем