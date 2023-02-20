Назван лучший бомбардир 2023 года в топ-5 лигах Европы

Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших бомбардиров 2023 года в пяти сильнейших лигах Европы. Учитывались только голы в официальных матчах за январь-февраль.

На первом месте разместился лучший нападающий Англии прямо сейчас – форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. У него 13 голов за 14 матчей в составе «манкунианцев».

На втором месте идёт форвард «Наполи» Виктор Осимхен, забивший девять голов в девяти встречах.

Замыкает тройку форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер – восемь голов в восьми матчах за монегасков.

На четвёртом месте уже представитель Ла Лиги – лучший футболист 2022 года Карим Бензема, восемь голов за 10 матчей. На пятом с такой же статистикой идёт форвард «Лиона» Александр Ляказетт.