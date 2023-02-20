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​«Барселона» готова заплатить 90 млн евро за Родри

20 Февраля 2023 • 18:52 Комментировать

Слухи продолжают связывать «Барселону» с полузащитником Родри из «Манчестер Сити». Как сообщает Football Insider, в каталонском клубе одержимы желанием подписать 26-летнего испанца, видя в нём идеального кандидата на замену Серхио Бускетсу. Последний может покинуть «Барселону» уже в конце нынешнего сезона.

По данным источника, «Барселона» летом будет готова заплатить за Родри 80 миллионов фунтов (около 90 миллионов евро).

Родри играет за «Барселону» с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл за «горожан» 185 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

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