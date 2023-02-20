​Мудрик отключил комментарии в соцсетях на фоне критики

В зимнее трансферное окно вингер Михаил Мудрик сменил донецкий «Шахтёр» на «Челси». Лондонский клуб заплатил за 22-летнего украинца большие деньги – 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма может вырасти до 100 миллионов евро.

Михаил Мудрик провёл за «Челси» уже пять матчей, но не показал ровным счётом ничего. Учитывая высокий ценник, украинец столкнулся с критикой. На этом фоне Мудрик решил отключить комментарии в социальных сетях.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 26 февраля. В этот день команда Грэма Поттера сойдётся в дерби с «Тоттенхэмом» на поле соперника.