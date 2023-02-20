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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший наставник «Рубина» может трудоустроиться в «Лидс»

20 Февраля 2023 • 18:20 Комментировать
Лидс
...
Саутгемптон
25.02 18:00

Испанский специалист Хави Грасия, известный в России по работе с казанским «Рубином», может продолжить тренерскую карьеру в аутсайдере АПЛ - «Лидсе», этот клуб сейчас очень нуждается в опытном наставнике. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Тренер, напомним, занял с казанцами 10 место в РПЛ в в сезоне-2016/2017.

Отметим, что «Лидс», в случае назначения Грасии на пост главного тренера, будет не первой английской командой в его тренерской карьере. Ранее на Туманном Альбионе он уже работал с «Уотфордом» в 2018-2019 годах, с «шершнями» испанец стал финалистом Кубка Англии.

Последним местом работы Грасии на данный момент был катарский клуб «Аль-Садд», с ним специалист стал чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Рубин Хави Грасия
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ЛИДС САУТГЕМПТОН
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