​«Тоттенхэму» интересен игрок «Реала»

Атакующий полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Football Insider, к 27-летнему футболисту присматривается «Тоттенхэм».

Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает в конце сезона. Если стороны не договорятся о пролонгации сотрудничества, то летом игрока можно будет подписать бесплатно.

Слухи связывают Марко Асенсио со многими европейскими клубами, в частности с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

За «Реал» Марко Асенсио провёл 264 матча. В них испанский полузащитник записал на свой счёт 55 голов и 29 результативных передач на партнёров.