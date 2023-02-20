Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэму» интересен игрок «Реала»

20 Февраля 2023 • 18:20 Комментировать

Атакующий полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Football Insider, к 27-летнему футболисту присматривается «Тоттенхэм».

Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает в конце сезона. Если стороны не договорятся о пролонгации сотрудничества, то летом игрока можно будет подписать бесплатно.

Слухи связывают Марко Асенсио со многими европейскими клубами, в частности с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

За «Реал» Марко Асенсио провёл 264 матча. В них испанский полузащитник записал на свой счёт 55 голов и 29 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик отключил комментарии в соцсетях на фоне критики
18:20 · Англия. Премьер-лига
Бывший наставник «Рубина» может трудоустроиться в «Лидс»
18:20 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен игрок «Реала»
17:25 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби попросил владельца «Брайтона» сохранить Лаллану
17:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Мактоминаю
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перебраться в Бундеслигу
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Названо условие увольнения Мойеса из «Вест Хэма»
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Рэшфордом и Далотом
16:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «У «Реала» есть чему поучиться»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Холанн – отличный бомбардир, который всегда нацелен на ворота»
16:16 · Англия. Премьер-лига
​Зарплата Аке в «Манчестер Сити» может вырасти на 50%
16:13 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Хочу доказать, что способен показывать хороший уровень в Лиге чемпионов»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Было приятно забить первый гол за «Ливерпуль»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Лига чемпионов – главная цель «Манчестер Сити»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Гарначо договорился с «МЮ» о новом контракте
Все новости
Рекомендуем