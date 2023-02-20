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​«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Мактоминаю

20 Февраля 2023 • 17:17 Комментировать

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» расстанется со Скоттом Мактоминаем. Похоже, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на 26-летнего шотландского полузащитника в долгосрочной перспективе.

По данным Football Insider, «Манчестер Юнайтед» будет готов выслушать предложения по Скотту Мактоминаю. «Красные дьяволы» хотели бы выручить за игрока 25 миллионов фунтов (около 28 миллионов евро).

Скотт Мактоминай – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду шотландец провёл 195 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
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