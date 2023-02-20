​Тилеманс может перебраться в Бундеслигу

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс регулярно становится героем трансферных слухов. Как сообщает Goal со ссылкой на портал JuveFC, фаворитом в гонке за Тилемансом стала дортмундская «Боруссия». При этом «Ювентус» остаётся в числе клубов, проявляющих интерес к 25-летнему бельгийцу.

Действующий контракт Юри Тилеманса с «Лестером» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Таким образом, «Боруссия» или любой другой клуб имеют возможность подписать игрока летом бесплатно.

За «Лестер» Юри Тилеманс провёл 186 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 25 результативных передач на партнёров.