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​«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Рэшфордом и Далотом

20 Февраля 2023 • 16:37 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» планирует сохранить в своих рядах двух футболистов. Приоритетом для «красных дьяволов» является продление контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Маркус Рэшфорд нынче находится в прекрасной форме. В 36 матчах сезона 2022/2023 форвард забил 24 гола и отдал 8 голевых передач. Действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до средины 2024 года.

Также манкунианцы рассчитывают подписать новый трудовой договор с защитником Диогу Далотом. Контракт 23-летнего португальца тоже истекает по завершению сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Диогу Далот
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