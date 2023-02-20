​«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Рэшфордом и Далотом

«Манчестер Юнайтед» планирует сохранить в своих рядах двух футболистов. Приоритетом для «красных дьяволов» является продление контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Маркус Рэшфорд нынче находится в прекрасной форме. В 36 матчах сезона 2022/2023 форвард забил 24 гола и отдал 8 голевых передач. Действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до средины 2024 года.

Также манкунианцы рассчитывают подписать новый трудовой договор с защитником Диогу Далотом. Контракт 23-летнего португальца тоже истекает по завершению сезона 2023/2024.