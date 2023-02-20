​Зарплата Аке в «Манчестер Сити» может вырасти на 50%

«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с защитником Натаном Аке, вознаградив футболиста за прогресс. Как сообщает Daily Star, «горожане» предложат нидерландцу трудовое соглашение с повышением оклада на 50%.

В настоящий момент Натан Аке зарабатывает в «Манчестер Сити» 80 тысяч фунтов в неделю. При подписании нового контракта еженедельный оклад 28-летнего игрока вырастет до 120 тысяч фунтов (около 135 тысяч евро).

В сезоне 2022/2023 Натан Аке провёл за «Манчестер Сити» 26 матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.