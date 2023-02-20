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Гакпо: «Было приятно забить первый гол за «Ливерпуль»

20 Февраля 2023 • 16:06 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
25.02 22:45

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ощущениями от первого гола за мерсисайдцев. Напомним, свой дебютный мяч за команду Юргена Клоппа нидерландец забил в дерби против «Эвертона», а на прошлых выходных отметился вторым голом, поразив ворота «Ньюкасла» на выезде.

«Конечно, было очень приятно забить свой первый гол. Это было мерсисайдское дерби – отличное время, чтобы отличиться дебютным голом», – заявил Гакпо на пресс-конференции перед матчем с «Реалом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Гакпо перешёл в «Ливерпуль» зимой из ПСВ Эйндховен за 42 миллиона евро. До этого футболист был интересен многим топ-клубам, включая «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

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Ливерпуль Коди Гакпо
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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