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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гарначо договорился с «МЮ» о новом контракте

20 Февраля 2023 • 15:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо согласовал с клубом условия нового контракта. По информации от ESPN, стороны договорились почти о всех условиях. Осталось обсудить лишь имиджевые права.

Напомним, действующее соглашение Гарначо с «красными дьяволами» подходит к концу летом 2024 года. Ранее ходили слухи об интересе к аргентинцу со стороны мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала». Тем не менее, судя по всему, гарначо останется на «Олд Траффорд».

На счету Алехандро Гарначо два гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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