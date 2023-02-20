​«Ливерпуль» разгневал экологов

В последнее время экологи и активисты призывают футбольные клубы реже использовать самолёты как транспорт, чтобы снижать вредные выбросы в атмосферу. Как следствие, клубы редко летают на матчи на небольшие расстояния.

Впрочем, «Ливерпуль» после субботнего матча Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (победа 2:0) отправился домой на самолёте. Перелёт занял 33 минуты, рассказывает Mirror.

На фоне гнева экологов в «Ливерпуле» считают, что у них не было другого выбора. Дело в том, что уже во вторник команде Юргена Клоппа предстоит провести важнейший домашний матч Лиги чемпионов против «Реала».