​Мойеса пока не уволят

В воскресенье вечером «Вест Хэм» снова огорчил армию своих болельщиков - команда Дэвида Мойеса проиграла дерби против «Тоттенхэма» с результатом 0:2. Как следствие, «молотобойцы» снова оказались в зоне вылета чемпионата Англии.

Несмотря на плохое турнирное положение команды, Дэвид Мойес пока что не будет уволен с должности главного тренера. Об этом на своих страницах рассказывает издание The Telegraph.

Ближайший матч чемпионата Англии «Вест Хэм» проведёт в субботу, 25 февраля. Команда Дэвида Мойеса будет играть против «Ноттингем Форест» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.