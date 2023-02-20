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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойеса пока не уволят

20 Февраля 2023 • 14:56 Комментировать

В воскресенье вечером «Вест Хэм» снова огорчил армию своих болельщиков - команда Дэвида Мойеса проиграла дерби против «Тоттенхэма» с результатом 0:2. Как следствие, «молотобойцы» снова оказались в зоне вылета чемпионата Англии.

Несмотря на плохое турнирное положение команды, Дэвид Мойес пока что не будет уволен с должности главного тренера. Об этом на своих страницах рассказывает издание The Telegraph.

Ближайший матч чемпионата Англии «Вест Хэм» проведёт в субботу, 25 февраля. Команда Дэвида Мойеса будет играть против «Ноттингем Форест» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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