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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: «Санчо ещё не достиг своего максимума»

20 Февраля 2023 • 14:51 Комментировать

Недавно Джедон Санчо вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» после пропущенного отрезка сезона по причине плохой формы. В трёх последних матчах Английской премьер-лиги Санчо смог забить дважды, расписавшись в воротах «Лидса» и «Лестера». Комментарий по поводу игрока дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Санчо движется в правильном направлении. Но он ещё не достиг своему максимума. Он уже на высоком уровне, и у него ещё много возможностей для прогресса. Уверен, что если он и дальше будет получать радость от футбола, то будет более эффективен», - сказал тен Хаг Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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