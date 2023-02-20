​Тен Хаг: «Санчо ещё не достиг своего максимума»

Недавно Джедон Санчо вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» после пропущенного отрезка сезона по причине плохой формы. В трёх последних матчах Английской премьер-лиги Санчо смог забить дважды, расписавшись в воротах «Лидса» и «Лестера». Комментарий по поводу игрока дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Санчо движется в правильном направлении. Но он ещё не достиг своему максимума. Он уже на высоком уровне, и у него ещё много возможностей для прогресса. Уверен, что если он и дальше будет получать радость от футбола, то будет более эффективен», - сказал тен Хаг Sky Sports.