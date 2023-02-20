Экс-игрок сборной Англии: «Челси» нужно уволить Поттера»

Бывший форвард сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что лондонский «Челси» должен расстаться с главным тренером команды Грэмом Поттером.

«За последнее интервью Поттера нужно отправить в отставку. У команды нет главного тренера. «Челси» не смог обыграть «Саутгемптон» - команду, которая находится на дне. Как после такого выступления можно на что-то жаловаться?», - передает слова Агбонлахора портал Talksport.

Поттер занял пост главного тренера «Челси» в сентябре 2022 года. Он подписал с лондонцами контракт до середины 2027 года.

После 23 матчей «пенсионеры» занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.