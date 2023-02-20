В «Ливерпуле» дали важное поручение Клоппу

По завершении сезона «Ливерпуль» наймет нового спортивного директора. Как сообщает Football Insider, поиском специалиста лично займется главный тренер команды Юрген Клопп.

Руководство мерсисайдского клуба поручило немецкому тренеру найти функционера, с которым ему будет комфортно работать на благо «Ливерпуля». Исходя из этого можно делать вывод, что клуб не планирует расставаться с наставником в ближайшем будущем.

«Ливерпуль» не лучшим образом выступает в текущем сезоне Английской премьер-лиги. После 22 проведенных матчей мерсисайдцы с 35 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице.