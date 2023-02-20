Мерсон высказался о кризисе «Челси»

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о затянувшемся кризисе лондонского «Челси». «Пенсионеры», несмотря на внушительную трансферную кампанию, не могут исправить положение в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Челси» накупил много индивидуальностей, но не приобрел никого для командной игры. У них много дриблеров сейчас. Не думаю, что кризис прекратится в ближайшее время. Грэма Поттера ждет серьезный разговор с руководством», - передает слова Мерсона Sky Sports.

В последнем матче «Челси» на «Стэмфорд Бридж» потерпел поражение от «Саутгемптона» со счетом 0:1. Лондонский клуб имеет своем активе 31 очко и занимает десятое место в таблице АПЛ.