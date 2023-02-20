«Барселона» готова потратить 90 млн евро на топ-игрока «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» определилась с новой трансферной целью. Согласно информации Football Insider, в поле зрения «сине-гранатовых» находится полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Руководство «Барселоны» готово выделить на приобретение 26-летнего футболиста 90 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/2023 Родри принял участие в 34 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач. Трудовое соглашение хавбека с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов.