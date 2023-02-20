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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Легенда «Арсенала» Райт назвал главную проблему «Челси»

20 Февраля 2023 • 09:30 Комментировать

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Иан Райт высказался относительно провального выступления другого столичного клуба - «Челси» - в нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги. В последнем туре «пенсионеры» на своем поле уступили «Саутгемптону» (0:1), занимающему последнее место.

«Челси» создает много моментов, но футболисты постоянно упускают голевые возможности. Очевидно, что лондонцам нужно поработать над завершением атак», - передает слова Райта Football.London.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии подопечные Грэма Поттера провели 23 матча, в которых набрали 31 очко. Команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Иан Райт
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