Легенда «Арсенала» Райт назвал главную проблему «Челси»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Иан Райт высказался относительно провального выступления другого столичного клуба - «Челси» - в нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги. В последнем туре «пенсионеры» на своем поле уступили «Саутгемптону» (0:1), занимающему последнее место.

«Челси» создает много моментов, но футболисты постоянно упускают голевые возможности. Очевидно, что лондонцам нужно поработать над завершением атак», - передает слова Райта Football.London.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии подопечные Грэма Поттера провели 23 матча, в которых набрали 31 очко. Команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.