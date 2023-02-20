Звезда «Тоттенхэма» подвергся расизму

Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин подвергся оскорблениям на почве расизма по ходу вчерашнего дерби против «Вест Хэма» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Мы знаем, что Сона оскорбляли в интернете во время поединка с «Вест Хэмом». Хотим выразить ему поддержку и призываем социальные сети принять меры», - говорится в сообщении пресс-службы лондонского клуба.

Напомним, что «Тоттенхэм» отпраздновал победу в матче с «молотобойцами» со счетом 2:0. Сон отметился голом в этой встрече.

В нынешнем сезоне корейский нападающий провел 23 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.