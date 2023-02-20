Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда «Тоттенхэма» подвергся расизму

20 Февраля 2023 • 09:25 Комментировать

Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин подвергся оскорблениям на почве расизма по ходу вчерашнего дерби против «Вест Хэма» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Мы знаем, что Сона оскорбляли в интернете во время поединка с «Вест Хэмом». Хотим выразить ему поддержку и призываем социальные сети принять меры», - говорится в сообщении пресс-службы лондонского клуба.

Напомним, что «Тоттенхэм» отпраздновал победу в матче с «молотобойцами» со счетом 2:0. Сон отметился голом в этой встрече.

В нынешнем сезоне корейский нападающий провел 23 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
10:57 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Владельцы «Челси» очень рано уволили Тухеля»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Сейчас всё складывается против нас»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я не глуп и не наивен»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер может сыграть левого защитника в матче с «Ливерпулем»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Арсенала» Райт назвал главную проблему «Челси»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Тоттенхэма» подвергся расизму
09:09 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа повторил достижение легенды «МЮ» Шмейхеля
07:20 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш сыграл свой 150-й матч за «Манчестер Юнайтед»
07:02 · Англия. Премьер-лига
Тирни может сменить «Арсенал» на «Ньюкасл»
06:30 · Англия. Премьер-лига
Вероятность того, что Почеттино вернётся в «Тоттенхэм», растёт
04:30 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет арендовать игрока «Манчестер Сити»
03:51 · Англия. Премьер-лига
Хынмин обошёл Тедди Шерингема по количеству голов за «Тоттенхэм» в АПЛ - вскоре доберётся до сотни
03:42 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг сдержал данное Рою Кину обещание
03:17 · Англия. Премьер-лига
Стеллини: «Стабильные выступления нам помогут»
02:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл сравнил Вегхорста с Роналду
Все новости
Рекомендуем