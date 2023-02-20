Де Хеа повторил достижение легенды «МЮ» Шмейхеля

В рамках 24-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отпраздновал победу над «Лестером» со счетом 3:0. Этот поединок стал для голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа 180 «сухим» в составе манкунианского коллектива.

Как сообщил пресс-служба клуба, испанский вратарь повторил достижение легендарного вратаря «МЮ» Петера Шмейхеля.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Давил принял участие в 24 поединках, в которых попустил 28 мячей. В 11 встречах де Хеа сохранил свои ворота на замке.

После 24 туров Премьер-лиги «МЮ» набрал 49 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.