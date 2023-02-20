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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа повторил достижение легенды «МЮ» Шмейхеля

20 Февраля 2023 • 09:09 Комментировать

В рамках 24-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отпраздновал победу над «Лестером» со счетом 3:0. Этот поединок стал для голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа 180 «сухим» в составе манкунианского коллектива.

Как сообщил пресс-служба клуба, испанский вратарь повторил достижение легендарного вратаря «МЮ» Петера Шмейхеля.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Давил принял участие в 24 поединках, в которых попустил 28 мячей. В 11 встречах де Хеа сохранил свои ворота на замке.

После 24 туров Премьер-лиги «МЮ» набрал 49 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Петер Шмейхель
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