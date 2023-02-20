Невилл сравнил Вегхорста с Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру Ваута Вегхорста.

30-летний форвард, арендованный у «Бёрнли», забил всего один гол в десяти матчах за «красных дьяволов», однако, как отмечал Эрик тен Хаг, проделывает много полезной работы.

«Мне нравится Вегхорст. В прошлом сезоне люди постоянно обсуждали недостаточное усердие Роналду в прессинге – Ваут хорош в этом аспекте. Он также полезен во многом другом, его работа жизненно важна для команды.

У Вегхорста нет качеств, которые необходимы форварду или «десятке» в «Манчестер Юнайтед», но без него, думаю, команда не делала бы того, что делает сейчас», – цитирует United Zone телеэксперта.