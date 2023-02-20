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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» нашёл преемника де Хеа в другом клубе АПЛ слухи

20 Февраля 2023 • 00:45 Комментировать
Лидс
...
Саутгемптон
25.02 18:00

Голкипер «Лидса» Илан Мелье может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Француз был интересен «красным дьяволам» ещё прошлым летом, однако тогда «павлины» отказались продавать важного игрока. По сведениям The Sun, после завершения текущего сезона «Манчестер Юнайтед» может предпринять новую попытку приобретения 22-летнего стража ворот. Действующий контракт Давида де Хеа истекает в июне, и руководство клуба видит в Мелье долгосрочную замену испанцу.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Илана Мелье составляет 22 млн евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги он пропустил 39 голов в 23 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Илан Мелье трансферы футбола - лето 2023
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ЛИДС САУТГЕМПТОН
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