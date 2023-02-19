Кто виноват в том, что Арсенал снова не выиграет чемпионат Англии

В Английской премьер-лиге намечается интересная борьба за чемпионский титул. Прямо сейчас на вершине таблицы располагается «Арсенал», но есть ощущение, что «канониры» весной не сдюжат. Почему же лондонская команда снова не выиграет чемпионат Англии? Делимся своими соображениями на этот счёт.

Кто станет чемпионом Англии

Прямо сейчас претендентами на титул чемпиона Англии считаются три команды – «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Канониры» имеют в своём кармане 54 очка, «горожане» - 52 очка, а «красные дьяволы» - 49 очков. При этом лондонцы провели на одну игру меньше по сравнению с конкурентами.

На бумаге «Арсенал» имеет благоприятное положение. Однако в последнее время кажется, что команда Микеля Артеты начинает сдуваться. В январе-феврале «канониры» выдали серию из четырёх игр во всех турнирах без побед. В субботу эта серия была прервана, но победу в гостях у «Астон Виллы» «Арсенал» вырвал не без везения. На фоне давления подопечные Артеты в последних матчах дали слабину, а дальше давление на команду будет только усиливаться. Словом, можно ждать новых осечек «канониров» в Премьер-лиге.

Если делать прогноз прямо сейчас, то можно поставить на чемпионство «Манчестер Сити». «Горожане» превосходят «Арсенал» в классе, что они в очередной раз доказали 15 февраля, когда победили на «Эмирейтс» со счётом 3:1. Плюс команда Хосепа Гвардиолы умеет добиваться результатов в чемпионате Англии на фоне давления – это они тоже доказывали в последние годы, причём неоднократно. Если от «Арсенала» можно ждать осечек, то от «Манчестер Сити» можно ждать серию побед.

На горизонте есть ещё «Манчестер Юнайтед», который после возобновления сезона смотрится очень даже интересно. Впрочем, команде Эрика тен Хага пока рано всерьёз претендовать на чемпионский титул Премьер-лиги. «Манчестер Сити» всё же имеет больше шансов.

«Арсенал» не выиграет чемпионат – кто виноват?

В том, что «Арсенал» снова не станет чемпионом Англии в этом сезоне, точно не виноват Микель Артета и его футболисты. Если кого и можно будет винить в упущенном титуле Премьер-лиги, то этими людьми должны стать руководители клуба. Чтобы «Арсенал» снова вышел на топ-уровень в Англии и Европе, клуб должен позаботиться об усилении состава. Определённые подвижки в этом вопросе есть, но всё же по составу «канониры» отстают от того же «Манчестер Сити». Особенно остро это ощущается по подбору исполнителей в линии в обороны. Так что если боссы «Арсенала» хотят увидеть в клубном музее новые трофеи АПЛ, им нужно доставать чековую книжку и приобретать для Артеты статусных игроков.

Перед стартом сезона вряд ли кто-то из болельщиков «Арсенала» надеялся на то, что их команда в феврале будет относиться к претендентам на титул. Упущенное чемпионство не должно стать трагедией на «Эмирейтс». Главная задача команды Микеля Артеты – финиш в топ-4. Тогда клуб вернётся в Лигу чемпионов и станет привлекательным на трансферном рынке. При таком раскладе «Арсенал» сможет рассчитывать на качественное усиление летом. И тогда в следующем сезоне «канониры» могут надеяться на титул всерьёз. А пока – рановато.

Дмитрий КАНДЕЛИН