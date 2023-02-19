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«ПСЖ» готов продать Неймара в «Челси» - известна сумма трансфера

19 Февраля 2023 • 19:13 Комментировать (1)

Владельцы «ПСЖ» готовы к переговорам с лондонским «Челси» по трансферу бразильского нападающего Неймара, об этом рапортует Digi Sport. Французский гранд планирует продать 31-летнего южноамериканца по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно источнику, чемпион Франции уведомил «пенсионеров», что готов отпустить Неймара на «Стэмфорд Бридж» за 60 миллионов евро. Контракт форварда с клубом истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции звездный нападающий сыграл 20 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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snk6565
19 Февраля 2023 в 19:29
И пенсионерский клуб окончательно превратится в цирк шапито))))
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