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Зиеш может сменить «Челси» на «Баварию»

19 Февраля 2023 • 18:45 Комментировать

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш в зимнее трансферное окно мог сменить «Челси» на «ПСЖ», но трансфер сорвался в последний момент. Теперь, вероятно, марокканец будет пытаться уйти из стана «пенсионеров» летом. Как стало известно Fichajes, в гонку за Зиешем включилась «Бавария».

В марте Хакиму Зиешу исполнится 30 лет. Его действующий контракт с «Челси» рассчитан до средины 2025 календарного года.

В нынешнем сезоне Хаким Зиеш провёл за «Челси» 18 матчей. В них марокканец записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Хаким Зиеша в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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