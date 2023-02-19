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«Вест Хэм» может заменить Райса дорогостоящим хавбеком

19 Февраля 2023 • 16:51 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс наверняка пойдёт на повышение. За лидером «молотобойцев» охотятся многие европейские гранды. После ухода Райса лондонский клуб постарается подписать статусного игрока в центр поля. Как сообщает таблоид The Sun, на радаре «Вест Хэма» находится Сергей Милинкович-Савич из «Лацио».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Сергея Милинковича-Савича в 60 миллионов евро. «Вест Хэм» будет готов побороться за сербского игрока, ведь Деклан Райс наверняка будет продан за большие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Вест Хэм Деклан Райс Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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