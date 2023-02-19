«Ливерпулю» интересен полузащитник «Интера»

«Ливерпуль» рассчитывает усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, в сфере интересов мерсисайдской команды находится полузащитник «Интера» Николо Барелла.

Отмечается, что «Ливерпуль» также проявляет интерес к Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии» и Мэйсону Маунту из «Челси».

26-летний Николо Барелла оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро. За «Интер» Барелла выступает с лета 2019 года после перехода из «Кальяри». С тех пор полузащитник провёл за «нерадзурри» 164 матча, в которых забил 17 голов и отдал 41 голевой пас на партнёров.