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«Ливерпулю» интересен полузащитник «Интера»

19 Февраля 2023 • 16:29 Комментировать

«Ливерпуль» рассчитывает усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, в сфере интересов мерсисайдской команды находится полузащитник «Интера» Николо Барелла.

Отмечается, что «Ливерпуль» также проявляет интерес к Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии» и Мэйсону Маунту из «Челси».

26-летний Николо Барелла оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро. За «Интер» Барелла выступает с лета 2019 года после перехода из «Кальяри». С тех пор полузащитник провёл за «нерадзурри» 164 матча, в которых забил 17 голов и отдал 41 голевой пас на партнёров.

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