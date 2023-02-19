Глейзеры не продадут «Манчестер Юнайтед» менее чем за 6,75 млрд евро

В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может быть продан. Интерес к клубу проявляют три стороны: компания INEOS Джима Рэтклиффа, американский фонд Elliott и катарский шейх Джассим бин Хамад аль-Тани. При этом выкупить все 100% акций «красных дьяволов» хочет только представитель Катара, в то время как INEOS и Elliott рассчитывают получить контрольный пакет.

В то же время The Sun рассказывает о том, что семья Глейзеров не продаст клуб менее чем за 6 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,75 миллиарда евро).

Стоит сказать, что фанаты «Манчестер Юнайтед» в последние годы нещадно критикуют владельцев клуба.