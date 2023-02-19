«Реал» ищет преемника для Карима Бензема, поскольку французский форвард постепенно выходит на закат своей футбольной карьеры. В сфере интересов мадридского гранда находится 25-летний Маркус Рэшфорд, который сейчас блистает в составе «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Daily Express.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Маркуса Рэшфорда, своего воспитанника, только за 135 миллионов евро.

В 35 матчах сезона 2022/2023 Маркус Рэшфорд записал на свой счёт 22 гола и 8 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.