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«Реал» может подписать звёздного форварда на замену Бензема слухи

19 Февраля 2023 • 15:30 Комментировать

«Реал» ищет преемника для Карима Бензема, поскольку французский форвард постепенно выходит на закат своей футбольной карьеры. В сфере интересов мадридского гранда находится 25-летний Маркус Рэшфорд, который сейчас блистает в составе «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Daily Express. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Маркуса Рэшфорда, своего воспитанника, только за 135 миллионов евро.

В 35 матчах сезона 2022/2023 Маркус Рэшфорд записал на свой счёт 22 гола и 8 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Карим Бензема Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2023
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