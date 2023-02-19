Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Мы должны сохранить Рэшфорда»

19 Февраля 2023 • 15:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что продление контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом на сегодняшний день является приоритетной задачей для английского клуба.

«Мы работаем над ситуацией, и мы должны сохранить Маркуса. Он сейчас отлично себя чувствует, мы довольны его игрой. Думаю, сейчас Рэшфорд счастлив, как и вся наша раздевалка», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Действующее соглашение 25-летнего англичанина с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Рэшфорда сейчас оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл за манкунианцев 35 матчей, забил 22 гола и восемь раз ассистировал своим партнёрам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.02.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Лестер
1.49 4.90 6.20
Видео
19.02.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.71 4.10 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен полузащитник «Интера»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Холанн стоит миллиард евро, я уверена в этом»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Глейзеры не продадут «Манчестер Юнайтед» менее чем за 6,75 млрд евро
15:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил прогресс «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне
15:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы должны сохранить Рэшфорда»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Фернандеш является примером для всей команды»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Эссьен отреагировал на смерть экс-игрока «Челси» Атсу
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена усилиться полузащитником португальского клуба
11:04 · Англия. Премьер-лига
Поттер: Проблема не во мне 3
11:03 · Англия. Премьер-лига
Отец Макаллистера: «В июле есть большие шансы на его уход из «Брайтона»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» назвал сумму, за какую продаст Рэшфорда
10:27 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «МЮ» стал трансферной целью «Баварии»
10:06 · Англия. Премьер-лига
Кепа высказался о неудачах «Челси»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Брентфорда» Франк: «Хорошо, что удалось продлить беспроигрышную серию»
Все новости
Рекомендуем