Тен Хаг: «Мы должны сохранить Рэшфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что продление контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом на сегодняшний день является приоритетной задачей для английского клуба.

«Мы работаем над ситуацией, и мы должны сохранить Маркуса. Он сейчас отлично себя чувствует, мы довольны его игрой. Думаю, сейчас Рэшфорд счастлив, как и вся наша раздевалка», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Действующее соглашение 25-летнего англичанина с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Рэшфорда сейчас оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл за манкунианцев 35 матчей, забил 22 гола и восемь раз ассистировал своим партнёрам.