«Челси» переживает серьёзный кризис, и Грэм Поттер может лишиться должности главного тренера в обозримом будущем. Как сообщает Goal со ссылкой на Fichajes, на радаре «пенсионеров» находятся четыре топ-тренера. В этом списке числятся Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Диего Симеоне и Луис Энрике.

Если говорить об указанных четырёх специалистах, то три из них сейчас находятся без работы. Лишь Диего Симеоне занят – он уже долгое время возглавляет «Атлетико». При этом по ходу нынешнего сезона в прессе появлялись слухи о возможном уходе аргентинца из мадридского клуба.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.