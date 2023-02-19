Тен Хаг: «Фернандеш является примером для всей команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре своего подопечного Бруну Фернандеша.

По словам специалиста, португальский хавбек является примером для своих партнёров, а также играет важную роль в тактических построениях команды.

«Бруну способен справляться с по-настоящему серьёзной нагрузкой и может выдержать много матчей. Он настоящий пример для всей команды», — приводит слова тен Хага Goal.

В текущем сезоне Фернандеш провёл за «красных дьяволов» 35 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. После 23 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков.