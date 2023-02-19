Эссьен отреагировал на смерть экс-игрока «Челси» Атсу

Известный в прошлом ганский полузащитник Майкл Эссьен, поигравший в Английской премьер-лиге за лондонский «Челси», прокомментировал гибель своего соотечественника Кристиана Атсу в результате землетрясения в Турции.

«Король, покойся с миром», - оставил сообщение Эсьен в своих социальных сетях.

Атсу известен по выступлениям в чемпионате Англии. Он защищал цвета «Ньюкасла», «Челси», «Эвертона» и «Борнмута». Последним его клубом был турецкий «Хатайспор».

В составе национальной сборной Ганы Кристиан провел 60 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами.